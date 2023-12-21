Esenyurt’ta şüpheli ölüm: 9'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt’ta yaşadığı sitede bulunan 10 katlı binanın 9'uncu katından düşen 30 yaşındaki S.M. hayatını kaybetti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir sitede 9'uncu kattan düştüğü belirlenen 30 yaşındaki S.M. hayatını kaybetti.

Esenyurt Gökevler Mahallesi’ndeki bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre 10 katlı binanın 9. kat balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düşen 30 yaşlarındaki S.M. isimli kadın hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken, kadının cansız bedeni ambulans ile adli tıp morguna götürüldü.

S.M.’nin ölüm nedeni yapılan otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak.