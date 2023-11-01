Eşi olmayan baskı, sınırdışına sürgün

Pakistan’da yasadışı olarak kalan binlerce Afgan, sınırdışı talimatı için verilen süre dolması nedeniyle ülkeyi terk ediyor. İnsan hakları örgütleri göçmenler üzerinde "eşi benzeri görülmemiş bir baskı olduğunu" söylüyor.

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Pakistan'da yasa dışı olarak kalan yaklaşık 1,7 milyon Afgan'ın ülkeyi terk etmesi için verilen süre bugün dolarken günlerdir on binlerce kişi sınıra akın ediyor. Euronews’un haberine göre karara uymayanlar sınır dışı etme merkezlerinde tutulacak ve ülkelerine gönderilecek. İnsan hakları örgütleri göçmenler üzerinde "eşi benzeri görülmemiş bir baskı olduğunu" söylüyor.

Yetkililer, sınırda her gün 2 binden fazla kişinin işlem gördüğünü, ancak bunların çoğunun sık sık gidip gelen işçiler ve tüccarlar olduğunu söyledi. Khyber Pakhtunkhwa eyalet hükümeti sözcüsü Feroz Jamal, son haftalarda yaklaşık 60 bin Afgan'ın "gönüllü olarak" sınırdan ülkeyi terk ettiğini ifade etti.

TALİBAN’DAN KAÇTILAR

Afganların sınırı sadece sınırlı eşyaları ve 50 bin Pakistan rupisi (178 dolar) ile geçmelerine izin verilecek, ayrıca hayvanlarını geride bırakmaları gerekecek.

On yıllardır süren çatışmalar sırasında milyonlarca Afgan sınırı geçerek Pakistan'a kaçtı. Pakistan bugün dünyanın en büyük mülteci nüfuslarından birine ev sahipliği yapıyor. Taliban'ın Ağustos 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler giderek bozuldu. O tarihten sonra yüz binlerce Afgan'ın sınırı geçtiği tahmin ediliyor.

Pakistan polisi, göçmenlere baskınlar düzenlemeye ve Afganları gözaltına almaya başladı; avukatlar gelişigüzel tutuklamalar ve haraç alındığını bildiriyor. Birleşmiş Milletler, geri dönüşlerin gönüllü olması ve herhangi bir baskı olmadan gerçekleşmesi gerektiğini bildirmişti.