EŞİK kadınları Meclis'te: "Yeniden daha güçlü geleceğiz"

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de kadın milletvekilleriyle bir araya gelen EŞİK gönüllüleri, "Eşit ve özgür bir geleceği birlikte kurma kararlılığını Meclis'te ve her yerde dile getirmeye devam edeceğiz. Hayatlarımızdan, haklarımızdan, hayallerimizden asla taviz vermeyeceğimizi Meclis ziyaretimizden rahatsız olanlara tekrar hatırlatıyoruz; yeniden geleceğiz ve daha güçlü geleceğiz" açıklaması yaptı.

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) gönüllüleri, 3 Ekim günü Meclis'te kadın milletvekilleriyle bir araya geldi. Muhalefet partilerinin kadın vekilleriyle görüşerek basın toplantıları düzenleyen kadınlar; kadın hakları, cinsiyet eşitliği, kız çocuklarının eğitim hakları gibi konulara dikkat çekti.

Görüşmelerin ardından CHP tarafından verilen, eşitlik karşıtı söylem ve uygulamaların yol açtığı sonuçların araştırılmasıyla ilgili Meclis araştırma önergesi ise, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Öte yandan, kadınların Meclis ziyaretleri yandaş basın tarafından hedef gösterilirken, AKP tarafından da eleştirilere maruz kaldı. EŞİK'ten yapılan açıklamada, dayanışma mesajı verilerek, "Eşit ve özgür bir geleceği birlikte kurma kararlılığını Mecliste ve her yerde dile getirmeye devam edeceğiz. Başaracağımızdan eminiz. Asla taviz vermeyeceğimizi Meclis ziyaretimizden rahatsız olanlara tekrar hatırlatıyoruz; yeniden geleceğiz ve daha güçlü geleceğiz" denildi.

Platformun açıklaması şöyle:

"Eşitlik İçin Kadın Platformu-EŞİK gönüllüleri olarak, 3 Ekim 2023 Salı günü, kadın milletvekilleriyle birlikte 'Eşitlik ve özgürlükten vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz' diyerek Meclis’i açtık. Kadınların sesi ve sözü gün boyunca TBMM Basın Odası’nda, bahçesinde, Genel Kurul’unda ve Meclis localarında yankılandı. Haklarımıza yönelik giderek artan saldırılar konusunda kaygılarımızı ve taleplerimizi dile getirmeye çalıştık. Haklarımıza saldırılara son verilinceye kadar da gözümüz mecliste olacak, yeniden daha güçlü geleceğiz.

Ülkenin her yerinden EŞİK çağrısıyla buluşan kadınlar, muhalefet partilerinden kadın vekillerle birlikte TBMM Basın Odası’nda basın toplantısı yaptılar. Basın toplantısına çok sayıda milletvekili katıldı.

"BAZI PARTİLER EŞİTLİK KARŞITI SÖYLEMLERİNİ SEÇİM KAMPANYASI YAPTI"

EŞİK Platformu adına konuşan Hülya Gülbahar, 'Bugün burada toplanma nedenimiz kaygılarımız. Kaygılanmalıyız çünkü bu Meclis’i oluşturan bazı partiler, seçimlerde kadın erkek eşitliğine karşı söylemlerini seçim kampanyalarının neredeyse merkezine oturttu. Kız çocuklarının eğitim hakkından, kadın sanatçıların sanat yapma, kadın sporcuların spor yapma, kadınların sokaklarda özgürce dolaşabilme, belli mesleklerde çalışabilme gibi en temel hakları bile tartışmaya açıldı' dedi.

Basın Toplantısı sonrasında, TBMM bahçesinde kadınlarla buluşan milletvekilleri çeşitli kesimlerden kadınların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

EŞİK gönüllülerinin okuduğu basın açıklamasının ardından CHP’den Sibel Suiçmez, YSP’den Sevilay Çelenk ve Özgül Saki, KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Pir Sultan Abdal Derneği Kadın Meclisi Genel Sekreteri Rukiye Kara, 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nuran Heper gibi çeşitli örgütlerden kadınlar söz aldılar. Konuşmalarda kadın ve LGBTİ+ haklarına yönelik saldırılar, Anayasa’nın ve Medeni Yasa’nın aile hukuku bölümünü sil baştan yazma söylemlerine yönelik eleştiriler, laiklik ilkesinin aşındırılması dile getirilerek, kadınların eşitlik ve özgürlüğü için birlikte mücadelenin önemine dikkat çekildi.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

CHP, EŞİK’in de katkısıyla hazırladığı kadınlarla ilgili araştırma önergesini TBMM’ye sundu. “Normatif düzenlemeler ve uygulamalarla meydana getirilen kadın aleyhine ayrımcılıkların araştırılması” başlıklı araştırma önergesine tüm muhalefet partileri destek verirken, önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

"YANDAŞ BASIN HEDEF GÖSTERDİ"

Kadınların Meclis ziyaretinin ardından ne yazık ki, kadınlara yönelik yeni bir saldırı dalgası yükseldi. İktidar yanlısı medyada birçok TV kanalı Meclis’i ziyaret eden kadınları ve onlarla buluşan vekilleri hedef gösteren yayınlar yaptılar. Birçok kadının sosyal medya hesaplarına trol saldırıları yapıldı. AKP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir daha gün bitmeden kadınların bu Meclis ziyaretine karşı son derece öfkeli ve kadınları hedef gösteren kurumsal bir basın açıklaması yayınladı. 3 Ekim günü Meclis bahçesindeki açıklamamız sırasında internet erişimimiz kesildi. 5 Ekim günü de TBMM Başkanlık Divanı tarafından Meclis’e sivil ve araçlı ziyaretçi girişlerine kısıtlama getirildi.

"DAHA GÜÇLÜ GELECEĞİZ"

EŞİK, kadın haklarını ortadan kaldırmaya yönelik gidişe dur demek için yapılması gereken tek şeyin; amasız fakatsız, hiçbir gerekçe öne sürmeden toplumsal muhalefetin tüm kesimlerinin ve muhalefet partilerinin ortak bir karşı duruş sergilemesiyle gerçekleşebileceğini bir kez daha Meclis’ten dile getirmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında eşit ve özgür bir geleceği birlikte kurma kararlılığını Mecliste ve her yerde dile getirmeye devam edeceğiz. Başaracağımızdan eminiz. Hayatlarımızdan, haklarımızdan, hayallerimizden asla taviz vermeyeceğimizi Meclis ziyaretimizden rahatsız olanlara tekrar hatırlatıyoruz; yeniden geleceğiz ve daha güçlü geleceğiz."