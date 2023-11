EŞİK'ten 25 Kasım açıklaması: Her eylem ya da eylemsizlik şiddetin sebebidir

EŞİK, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde yayınladığı açıklamada, "Kadın erkek eşitsizliğini pekiştiren her söz, her eylem ya da eylemsizlik şiddetin sebebidir" dedi.

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "kadın erkek eşitsizliğini pekiştiren her söz, her eylem ya da eylemsizliğin şiddetin sebebi" olduğu vurgulandı.

Türkiye'de kadın cinayetlerine dikkat çekilen açıklamada, "25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar olarak, yıllardır olduğu gibi bu yıl da, “Kim bilir kaçıncı kez bu ülkede kadınlar sadece kadın oldukları ve boyun eğmedikleri için şiddete maruz kalıyor, günde en az 3’ü katlediliyor, farkında mısınız?” diyeceğiz" denildi.

EŞİK, açıklamanın devamında şunlara yer verdi:

“Neden kadına ve çocuklara şiddet yıldan yıla artıyor?” diye soracağız. Yanıtı yine bizler vereceğiz. Sesimizin sözümüzün ulaştığı her yerde, cinsiyet eşitsizliğinin şiddetle hatta ölümle sonuçlandığını anlatacak; asıl sebep, eşitsizliği pekiştiren her söz ya da sessizlik, her eylem ya da eylemsizliktir diyeceğiz."