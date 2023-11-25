Esir takası devam ediyor: Hamas 14, İsrail 42 rehineyi serbest bırakacak

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında varılan esir takası konusundaki anlaşma süreci 2. gününde devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Gazze'den bugün serbest bırakılması planlanan ikinci grup İsrailli esirin isimlerinin olduğu listenin alındığını belirtti. Bugün içinde Hamas'ın 14, İsrail'in 42 esiri bırakması bekleniyor.

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan İsrail'in saldırılarının 50. gününde, dün başlayan geçici ateşkes süreci devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mossad ve İsrail ordusunun bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini aldığı ifade edildi. Serbest bırakılacak kişilerin listesi Mısırlı yetkililerin elinde de bulunuyor.

Güvenlik güçlerinin listeyi incelediği belirtilen açıklamada, serbest bırakılacak İsrailli esirlerin ailelerine bilgi verildiği aktarıldı.

HAMAS 14, İSRAİL 42 REHİNEYİ BIRAKACAK

AP'nin aktardığına göre İsrail Cezaevi Servisi, bugün yaptığı açıklamada 42 rehineyi serbest bırakmaya hazırlandığını belirtirken, Hamas'ın 14 İsrailli rehineyi serbest bırakacağını öne sürdü.

İsrail'den Cumartesi günü serbest bırakılacak rehinelerin sayısına ilişkin resmî bir açıklama yapılmazken Hamas, cuma günü geç saatlerde yetkililere bir isim listesi verdi.

İsrailli olmayan kaç rehinenin de serbest bırakılacağı henüz netlik kazanmadı.

HER 10 ESİR İÇİN ATEŞKES 1 GÜN UZAYACAK

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan İsrail güçlerinin saldırılarına 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma dün saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti. Uzlaşıya göre, bu sürede Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.​​​​​​​

İsrail, Hamas'ın bırakacağı her 10 İsrailli esir için ateşkesin 1 gün daha uzayacağını açıklamıştı.

Dün akşam saatlerinde Hamas 13 İsrailli esiri, İsrail de işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail hapishanesi Ofer'de bulunan 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.