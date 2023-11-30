Esir takasında 6. gün: 10 İsrailli esir Kızılhaç'a teslim edildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridin’deki 10 İsrailli esir ile 4 Taylandlının Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara "insani ara" verilmesinin ardından esir takası 6. gününde de sürdü.

İsrail ve Hamas arasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Mısır ve Katar arabuluculuğuyla başlayan esir takası devam ediyor. Gazze'de Hamas tarafından Kızılhaç yetkililerine teslim edilen bir grup esir, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a götürüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridin’deki 10 İsrailli esir ile 4 Taylandlının Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu