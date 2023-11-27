Esir takasında son 24 saat: Ateşkes uzayacak mı?

İsrail ve Hamas arasında esir takası için uzlaşılan ateşkeste son 24 saate girildi. Bugün içinde serbest bırakılacak kişilerle toplam bırakılan esir sayısının 200'e yükselmesi bekleniyor. Öte yandan taraflar, ateşkesin birkaç gün daha uzayabileceğini belirtiyor.

İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen esir takasında son 24 saate girildi. Şu ana kadar İsrail 117, Hamas ise 40'ı İsrail vatandaşı toplam 63 esiri serbest bıraktı. Anlaşmaya göre bugün içinde Hamas'ın 10, İsrail'in 33 esiri daha serbest bırakması bekleniyor. Ancak hem iki taraftan hem de arabulucu ülkelerden gelen açıklamalar, ateşkesin uzayabileceğini gösteriyor.

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda yetim kalan dört yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu daha fazla rehineyi serbest bıraktıktan sonra ateşkesi uzatmaya hazır olduğunu açıkladı.

2 İLA 4 GÜN UZAYABİLİR

AFP'ye konuşan bir Hamas yetkilisi ise arabuluculara, ateşkesi 'iki ila dört gün' uzatmaya açık olduklarını söylediklerini aktardı.

Cuma günü başlayan ateşkesin ilk aşamasında Hamas'ın 50, İsrail'in ise 150 esiri bırakacağı belirtilmişti. İsrail, serbest bırakılacak her 10 kişi için ateşkesin 1 gün daha uzayacağını söylemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da bu şartlarının hâlâ geçerli olduğunu ve kısa süreli ateşkesin uzatılmasından memnun olacaklarını ifade etti.

BIDEN: ATEŞKESİN UZAMASINI AMAÇLIYORUZ

ABD Başkanı Joe Biden da ateşkesin uzamasını amaçladıklarını vurgulayarak, "Böylece daha fazla rehinenin kurtarılmasını ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine daha fazla insani yardım ulaştırılmasını görmeye devam edebiliriz" dedi.

BIRAKILAN TOPLAM ESİR SAYISI 157

Varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün Filistin 17, İsrail ise 39 esiri serbest bıraktı. Hamas, 13 İsrailli, 1 İsrail ve Rus vatandaşı ile 3 Taylandlı esiri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. Katar, buna karşılık 39 Filistinli esir serbest bırakıldı. Böylece ateşkes başladığından beri İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli sayısı 117'ye yükseldi. Hamas'ın 40'ı israil vatandaşı olmak üzere serbest bıraktığı esir sayısı ise 63. Ateşkes öncesinde Hamas'ın elinde yaklaşık 240 esir olduğu belirtiliyordu.

Netanyahu'nun ofisinden bu sabah yapılan açıklamada, dün serbest bırakılan kişilerin durumularının değerlendirildiği, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesi üzerinde görüşüldüğü ve bununla ilgili açıklama yapılacağı duyuruldu.

Announcement by the Prime Minister's Office-Coordinator for the Hostages and Missing:



Discussions are being held on the list that was received overnight and which is now being evaluated in Israel. Additional information will be issued when possible. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 27, 2023

ATEŞKESTE ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan ateşkese rağmen İsrail'in bazı bölgelerdeki baskınları devam ediyor. İsrail askerleri, önceki gün serbest bıraktığı Filistinli mahkûm Israa Al-Jaabis’in Kudüs’teki evine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, Gazze’nin kuzeyindeki Kudüs ile Endonezya hastanesi çevresinde 7 kişiyi yaraladı. İsrail’in Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu ise bir Filistinli öldürüldü, bir kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze'nin güneyine göçe zorladığı 1 milyon 750 bin sivilin, insani ara süresince evlerinin bulunduğu kuzey tarafına geçişine ise yasak getirdi.

NE OLMUŞTU? İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti. Hamas, ilk etapta 13 İsrailli esiri, İsrail de işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail hapishanesi Ofer'de bulunan 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinliyi serbest bırakmıştı. Uzlaşı kapsamında, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.