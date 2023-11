Esir takasında son 24 saat: Ateşkes uzayacak mı?

İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen esir takasında son 24 saate girildi. Şu ana kadar İsrail 117, Hamas ise 40'ı İsrail vatandaşı toplam 63 esiri serbest bıraktı. Anlaşmaya göre bugün içinde Hamas'ın 10, İsrail'in 33 esiri daha serbest bırakması bekleniyor. Ancak hem iki taraftan hem de arabulucu ülkelerden gelen açıklamalar, ateşkesin uzayabileceğini gösteriyor.

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda yetim kalan dört yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu daha fazla rehineyi serbest bıraktıktan sonra ateşkesi uzatmaya hazır olduğunu açıkladı.

2 İLA 4 GÜN UZAYABİLİR

AFP'ye konuşan bir Hamas yetkilisi ise arabuluculara, ateşkesi 'iki ila dört gün' uzatmaya açık olduklarını söylediklerini aktardı.

Cuma günü başlayan ateşkesin ilk aşamasında Hamas'ın 50, İsrail'in ise 150 esiri bırakacağı belirtilmişti. İsrail, serbest bırakılacak her 10 kişi için ateşkesin 1 gün daha uzayacağını söylemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da bu şartlarının hâlâ geçerli olduğunu ve kısa süreli ateşkesin uzatılmasından memnun olacaklarını ifade etti.

BIDEN: ATEŞKESİN UZAMASINI AMAÇLIYORUZ

ABD Başkanı Joe Biden da ateşkesin uzamasını amaçladıklarını vurgulayarak, "Böylece daha fazla rehinenin kurtarılmasını ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine daha fazla insani yardım ulaştırılmasını görmeye devam edebiliriz" dedi.

BIRAKILAN TOPLAM ESİR SAYISI 157

Varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün Filistin 17, İsrail ise 39 esiri serbest bıraktı. Hamas, 13 İsrailli, 1 İsrail ve Rus vatandaşı ile 3 Taylandlı esiri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. Katar, buna karşılık 39 Filistinli esir serbest bırakıldı. Böylece ateşkes başladığından beri İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli sayısı 117'ye yükseldi. Hamas'ın 40'ı israil vatandaşı olmak üzere serbest bıraktığı esir sayısı ise 63. Ateşkes öncesinde Hamas'ın elinde yaklaşık 240 esir olduğu belirtiliyordu.

Netanyahu'nun ofisinden bu sabah yapılan açıklamada, dün serbest bırakılan kişilerin durumularının değerlendirildiği, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesi üzerinde görüşüldüğü ve bununla ilgili açıklama yapılacağı duyuruldu.

Announcement by the Prime Minister's Office-Coordinator for the Hostages and Missing:



Discussions are being held on the list that was received overnight and which is now being evaluated in Israel. Additional information will be issued when possible.