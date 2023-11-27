Esir takasının 4. günü: 11 İsrailli, 33 Filistinli salıverildi

İsrail ordusu, Gazze’de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu. İsrail hapishanelerinden Filistinli 33 kadın ve çocuk salıverildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası 4. gününde de sürdü. İsrail ordusu, Gazze’de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu. İsrailli esirler, helikopterle Petak Tikva kentine ulaştı. İsrailli esirler daha sonra helikopterle Tel Aviv'deki Ichilov Sourasky Hastanesi'ne getirildi.

Serbest bırakılan esirlerin 3'ünün Fransa, 2'sinin Almanya ve 6'sının Arjantin vatandaşlığının da olduğu bildirildi.

FİLİSTİNLİ ESİRLERİ KARŞILAMAK İSTEYENLERE ATEŞ AÇILDI: 1 ÖLÜ

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden Filistinli 33 kadın ve çocuk salıverildi. Salıverilen esirlerden işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayanlar, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait otobüsle İsrail Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrılarak Ramallah'a gitti.

İsrail askerleri, Filistinli esirleri karşılamak üzere Beytunya beldesinde toplananlara göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

İNSANİ ARA 24 KASIM'DA BAŞLAMIŞTI

Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük "insani ara" 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girmişti. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı. İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Bugün insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakat sağlandı.