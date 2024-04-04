‘Eşit işe eşit ücret’ için yürüyüşe geçtiler

Emek Servisi

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nde çalışan Sağlık-İş üyesi işçiler, sözleşme farklılığından doğan haksızlıkların giderilmesi için yürüyüş düzenledi.

Poliklinik önünde toplanan işçiler "PAÜ işçinin hakkını ver", "Hakkımızı alana kadar durmak yok" sloganları atarak yemekhaneye kadar yürüdü. Yürüyüşe hasta yakınları da alkış ve sloganlarla işçilere destek verdi. İşçiler adına açıklama yapan Sağlık-İş Denizli İl Temsilcisi Zeki Kılıç, 3 ay boyunca dile getirdikleri mağduriyetlerin hastane yönetimi tarafından karşılanmadığını söyledi. Rektörlük çalışanları yüzde 49 zam alırken hastane çalışanlarına yüzde 32 zam yapıldığını kaydeden Kılıç, Aynı kurumda aynı kadroda çalıştığımız arkadaşlarımızla aynı şekilde haftalık 40 saat çalışma, eşit işe eşit ücret ve kadın çalışanlarımızın doğum sonrası gece çalışmamasının 12 ay değil 24 ay olmasını istiyoruz" dedi.

Hastane yönetimine haksızlığın giderilmesi çağrısında bulunan Kılıç, taleplerin karşılanmaması durumunda eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Öte yardan İzmir Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi’nde yapımı devam eden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi inşaatında çalışan işçiler, 4 aydır maaş alamadıkları için iş bıraktı. Açıklama yapan işçiler, sık sık, “Ücret haktır gasbedilemez”, “İnşaat işçisi köle değildir” sloganı attı. Özsoy İnşaat bünyesinde sürekli geciken ücret ödemelerini, insan onuruna aykırı barınma, ısınma ve beslenme gibi koşullarının kötü olduğunu ifade eden işçiler “Ödenmeyen ücretlerimizi almak için yasal hakkımız olan greve başlıyoruz” dedi.