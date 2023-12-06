Eşit temsil hakkı istiyoruz

KADER Başkanı Karaoğlu, siyasette kadınların eşit temsil edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Karaoğlu, “Kadınlar başta olmak üzere, dezavantajlı tüm grupların adil ve eşitlikçi siyasal temsilini istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Başkanı Nuray Karaoğlu, 5 Aralık 1934’te kadınların seçilme hakkı kazanmasını 89. yıldönümünü kutlayarak Türkiye’de kadınların eşit temsili hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karaoğlu, ‘‘Hedefimiz şu ki: Seçtiren değil seçilen kadınlar olacağız! Bizler, kadınlar başta olmak üzere, dezavantajlı tüm grupların adil ve eşitlikçi siyasal temsilini istiyoruz’’ dedi.

Nuray Karaoğlu

2024 yerel seçimlerinin yaklaştığını ve aday adaylarının belirlendiği bir sürece girildiğini söyleyen Karaoğlu: “Aday adayları belirleniyor, bu süreçte ne olacak? Erkek düzen günümüz iktidarıyla bu kadar girift, bu kadar hemhâlken, eşit temsili sağlamak için neler yapacağız? KADER olarak bütün politikamız ve uygulamalarımız bu soruların en önemli tarafı. Bizler, kadınlar başta olmak üzere, dezavantajlı tüm grupların adil ve eşitlikçi siyasal temsilini istiyoruz. Biz bunlarla ilgiliyken “ilgililer” kadınların siyasal temsili adına ya susmayı tercih ediyor ya da göze sürme çözümlerle süreci yürütüyor; çünkü çözüm yerine sürecin yöneltilmesi hedefleniyor.”

Nuray Karaoğlu “Seçim dönemlerinde tanıklıklarımız, tecrübelerimiz var. Esas çözüm, politikayı eşitlikçi bir bilinçle dönüştürmek için eşit temsil ile eşitsizliği önleyebilecek politikalar üretmek ve bu politikaları hayata geçirmektir” dedi ve siyasi partilerin genel başkanlarına çağrıda bulundu: “Başta CHP olmak üzere - ki biliyorsunuz mart ayında fermuar sistemini esas alan bir yasa teklifi de sunmuşlardı- genel başkanlardan bir beklentimiz var. O da şu: 2024 yerel seçimlerinde belediye başkanı ve meclis üyeleri belirlenirken kadının eşit temsilinde özenli olmaları. Hedefimiz şu ki: Seçtiren değil seçilen kadınlar olacağız! Bizler, kadınlar başta olmak üzere, dezavantajlı tüm grupların adil ve eşitlikçi siyasal temsilini istiyoruz. Düşünün, 2019’da seçilen belediye başkanları içinde kadın belediye başkanlarının oranı sadece ve sadece yüzde 1,58… Bu, fazlasıyla iç karartıcı tabloyu değiştirmeye yönelik bir tutum bekliyoruz. Seçtiren değil, seçilen kadınlar olacağız.”

Açıklamasında İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını da eleştiren Karaoğlu: “İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik ayrımcılık, adaletsizlik ve erkek şiddetine dair eni konu bir metindi. Kadına yönelik şiddetin tarihsel kökeninde, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olduğunu ve şiddetin temelinin neyle ilişkili olduğunu gayet iyi tarif ediyordu. Kadınları koruyan, kadın erkek eşitliğini, toplumsal cinsiyet sorununu hukuksal bir zemine oturtan İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkılmadı mı?” Mücadelemiz baskılanmış gibi görünse de kazanan daima kadınlar olacak” ifadelerini kullanan Karaoğlu, “Kadınlar siyasette eşit temsil dahil her mücadeleyi kazanacak. Çünkü gelecek kadındır” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.