Eşit yurttaşlık için mitinge çağrı

Haber Merkezi

Alevi örgütleri ‘Laik Eğitim, İnsanca Yaşam, Demokratik Türkiye’ sloganıyla gerçekleştirecekleri mitinge katılım çağrısı yaptı.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, İstanbul Kadıköy’de 10 Aralık’ta düzenlenecek mitinge ilişkin “İnadına eşit yurttaşlık demek için, insanca yaşamdan yana olan her kesimi Kadıköy’deki mitinge bekliyoruz" dedi.

21 yıldır AKP iktidarının eğitim başta olmak üzere yeni politikalarla yaşamın her alanına müdahale ettiğini vurgulayan Aslan, "Bizler barış içerisinde eşit yurttaş olarak bu ülkede yaşamak istiyoruz. Demokratik ve laik bir Türkiye istiyoruz. Bugün de bu mücadelenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hepimiz eşit yurttaş olarak bu topraklarda yaşamak istiyoruz. Anadilini kullanamayan Kürtlerle, yoksullarla, Aleviler olarak eşit yurttaş olarak yaşamak istiyoruz. Biz bu ülkenin yurttaşlarıyız ve bu ülkede her birey gibi eşit haklara sahip olmak istiyoruz. İnadına eşit yurttaş demek için insanca yaşamdan yana olan her kesimi bekliyoruz. ‘Bu ülkede ben nefes almak istiyorum’ diyen herkesi mitingimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV), Alevi Kültür Dernekleri (AKD), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Cem Vakfı, Anadolu Alevi Canlar Federasyonu temsilcileri katıldı.