Eski AKP'li Belediye Başkanı Ökkeş Kavak hakkında yeniden ’tutuklama’ kararı

Gaziantep'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Emek Apartmanı'na ilişkin davada kapsamında tutuklanıp tahliye edilen eski AKP'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak hakkında yeniden tutuklama talep edildi.

Gaziantep’te, 6 Şubat’taki depremlerde yıkılan Emek Apartmanı’na ilişkin hakkında dava açılan ve duruşmada tahliye edilen eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Nurdağı'nda bulunan Emek Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan apartmanın enkazında kalan 38 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Yıkılan Emek Apartmanı soruşturması çerçevesinde 9 sanık hakkında dava açılırken eski AKP'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile Aliye Sema Ö. ve Mustafa T. isimli kişilerde tutuklandı.

Emek Apartmanı’na ilişkin 9 sanığın yargılandığı davada, tutuklu bulunan Ökkeş Kavak ile Aliye Sema Ö. ve Mustafa T, suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda tutuklu sanıklar Ökkeş Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T.’nin tahliyesine karar vermişti.

Heyet, eksik olan hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

SANIKLAR HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince 10 Ocak 2023 tarihinde görülen 3’ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada tutuklu Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T.’nin tahliyesine itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verdi.