Eski AKP Milletvekili Tahir Öztürk hayatını kaybetti

AKP'den 23 ve 26. dönem Elazığ Milletvekili olarak görev yapan Tahir Öztürk, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'da kalp krizi geçiren 23 ve 26. dönem AKP Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk (73), kaldırıldığı Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "23 ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum milletvekilimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.