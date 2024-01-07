Eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan hayatını kaybetti

Eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AKP'nin 24, 25, 26 ve 27. dönem Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan yaşamını yitirdi.

Özcan'ın cenazesi yarın (8 Ocak Pazartesi) TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Şanlıurfa'da toprağa verilecek.

Şanlıurfa'da 1964 yılında doğan Özcan, Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümü'nü bitirdi.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir bölümünde yüksek lisansını, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde doktorasını tamamlayan Özcan, Harran Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde STK çalışmalarıyla birçok kültürel projeye imza atan Özcan, 24, 25, 26 ve 27. dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

Özcan, 24. Dönemden itibaren Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığını yürüttü.

Çok iyi derecede Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evli ve 6 çocuk babasıydı.