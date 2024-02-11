Eski AKP’li belediye başkanından Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk suçlaması: “Sistemi kurmuşlar”

Onur Durmuş

AKP’nin eski Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve yerel seçimler için Ordu İYİ Parti'den aday olan Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ‘yolsuzluk’ yaptığını söyledi.

İYİ Parti’nin Fatsa’da gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Enver Yılmaz, Fatsa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan toplantıda “Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde tam bir yolsuzluk ve hırsızlık düzeni var” dedi.

"Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde park yapılacak ve cami yapılacak alanı arsa diye satmışlar" diyen Yılmaz, "Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde tam bir yolsuzluk ve hırsızlık düzeni var. Sistemi kurmuşlar. İstanbul’dan bir çete Hilmi Güler'e, sayın başkanım gel bu tarafa diyor gidiyor. Git Mesudiye'ye diyor, gidiyor. Orada iki dükkânda fotoğraf çektiriyorlar. Ne ekranda varlar, ne de doğru hizmetleri var. Bu bahsettiğim hırsız, arsızlara karşı o çeteye karşı sizin iradeniz inşallah sandıkta bizimle beraber olacak’’ diye konuştu.

AKP’den daha önce 2 dönem Ordu milletvekilliği, bir dönem de İstanbul milletvekilliği yaptıktan sonra 2014 yılında yapılan yerel seçimde Ordu Büyükşehir Belediyesi başkanı olan Enver Yılmaz 2018 yılında aniden görevden alınmıştı.

Cumhur İttifakı adayı olarak girdiği 2019 yerel seçimlerinde yüzde 56.93 oyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Hilmi Güler ise 2002-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütmüştü.