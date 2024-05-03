Eski AKP’li vekil, neredeyse adının geçtiği her haberi erişime engelletti

Eski AKP Milletvekili Cuma İçten, avukatı Uğur Tepe aracılığıyla, neredeyse adının geçtiği her haberi erişime engelletti.

İsmail ARI

Yargıdaki skandallara bir yenisi daha eklendi. Eski AKP Milletvekili Cuma İçten, neredeyse adının geçtiği her haberi erişime engelletti.

Cuma İçten, avukatı Uğur Tepe aracılığıyla bugün Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak, kendisiyle ilgili 245 haber ile 35 Twitter ve 26 YouTube paylaşımının erişime engellenmesini istedi.

Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hâkimi Yusuf Kılınç ise İçten’in başvurusundan kısa süre sonra, 306 içerik hakkında erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı verdi. Hatta Kılınç, İçten’in sahtecilik suçundan aldığı hapis cezasıyla ilgili haberi dahi erişime engelletti.

Hakim, Kılınç’ın 306 içeriği bir gün içerisinde nasıl inceleyip erişim engeli kararı verdiği bilinmezken İçten’in avukatı Uğur Tepe’nin kardeşinin de Küçükçekmece Adliyesi’nde savcı olarak görev yaptığı iddia edildi.