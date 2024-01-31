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Eski ANAP'lı belediye başkanı hayatını kaybetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 dönem ANAP'tan belediye başkanlığı görevini yürüten Hasan Aktürk 80 yaşında hayatını kaybetti.

Güncel
  • 31.01.2024 14:03
  • Giriş: 31.01.2024 14:03
  • Güncelleme: 31.01.2024 14:08
Kaynak: İHA
Eski ANAP'lı belediye başkanı hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Bursa'da eski belediye başkanı Hasan Aktürk hayatını kaybetti.

Anavatan Partisi'nden (ANAP) Mudanya’da 3 dönem belediye başkanlığı yapmış olan Hasan Aktürk 80 yaşında hayatını kaybetti.

Aktürk’ün cansız bedeni bugün ikindi namazının ardından Halitpaşa Mahallesi Yeni Cami’nde kılınacak namaz sonrasında Mudanya’da aile mezarlığına defnedilecek. 

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