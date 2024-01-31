Eski ANAP'lı belediye başkanı hayatını kaybetti
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 dönem ANAP'tan belediye başkanlığı görevini yürüten Hasan Aktürk 80 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Bursa'da eski belediye başkanı Hasan Aktürk hayatını kaybetti.
Anavatan Partisi'nden (ANAP) Mudanya’da 3 dönem belediye başkanlığı yapmış olan Hasan Aktürk 80 yaşında hayatını kaybetti.
Aktürk’ün cansız bedeni bugün ikindi namazının ardından Halitpaşa Mahallesi Yeni Cami’nde kılınacak namaz sonrasında Mudanya’da aile mezarlığına defnedilecek.
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