Eski Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, İYİ Parti üyeliğinden istifa etti

Eski Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, "Tekrar adaylık talebinde bulunmadığım İYİ Parti üyeliğimden istifa etmiş bulunuyorum" açıklamasını yaptı.

27. Dönem Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27.Dönem MV yaptığım ve tekrar adaylık talebinde bulunmadığım İYİ Parti üyeliğimden istifa etmiş bulunuyorum" dedi.

Hasan Subaşı, açıklamasında, "Bir dönem önemli bir misyon üstlenmiş olan ve bu uğurda birlikte yol yürüdüğümüz, özveriyle hizmet veren arkadaşlarıma şükranlarımı sunar kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerini kullandı.