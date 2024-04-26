Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz defnedildi

Hayatını kaybeden eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul'da defnedildi.

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Mehmet Ali Yılmaz defnedildi.

İstanbul Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Yılmaz'ın ailesi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski bakanlar Mehmet Ağar, Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün mevcut ve eski yöneticileri, eski Trabzonsporlu futbolcular ile spor, siyaset ve iş dünyasından birçok kişi katıldı.

Yılmaz'ın naaşı, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.