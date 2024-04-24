Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümüne ilişkin ailesinden açıklama

Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesi, Yılmaz'ın evinde ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Güncel 24.04.2024 22:17 Giriş: 24.04.2024 22:17

Güncelleme: 24.04.2024 22:28 Kaynak: AA

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