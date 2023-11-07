Eski BDP Eş Genel Başkanı Emine Ayna'ya hapis cezası

Eski BDP Eş Genel Başkanı Emine Ayna'nın 2011-2016 yılları arasında milletvekili kimliği ile katıldığı 34 eylem ve etkinlikte yaptığı konuşmalardan dolayı "örgüt propagandası yapmak" ile "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefetten" yargılandığı davada karar açıklandı. Buna göre, Ayna'ya "örgüt propagandası yapmak" suçlamasından 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kendini fesheden eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eş Genel Başkanı Emine Ayna'ya "örgüt propagandası yapmak" suçlamasından 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

MA'da yer alan haber göre, Emine Ayna'ya, 2011-2016 yılları arası çoğunluğu milletvekili kimliğiyle katıldığı 34 eylem ve etkinlikte yaptığı konuşmalardan dolayı "örgüt propagandası yapmak" ile "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefetten" dava açılmıştı.

Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, Kobanê dosyasından tutuklu bulunan Ayna katılmazken, avukatı Semra Balyan hazır bulundu. İddia makamı bir önceki duruşmada "Zincirleme örgüt propagandası yapmak" ile "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten" ceza istemiyle verdiği mütalaasını tekrarladı.

"KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN KONUŞMALAR"

Ayna'nın avukatı Semra Balyan, yazılı savunmalarını dosyaya sunduklarını belirterek, müvekkilinin BDP Eş Genel Başkanı ve milletvekili olduğu dönemde bu konuşmaları yaptığına işaret ederek, konuşmaların siyasi faaliyetler kapsamında kaldığını vurguladı. Müvekkilinin konuşmalarında cebir ve şiddetin teşvik edici söylemde bulunmadığını, konuşmaların Kürt sorunun çözüm yöntemine ilişkin olduğunu dile getiren Balyan, müvekkilinin üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığını kaydederek, beraat talebinde bulundu.

ZİNCİRLEME PROPAGANDADAN CEZA

Mahkeme, Ayna'ya 7 konuşmasında "örgüt propagandası yapmak" suçlamasından 2 yıl hapis cezası verdi. Propagandanın zincirleme şekilde gerçekleştirildiği kanaatine varan mahkeme cezayı 3 yıla çıkardı.

Takdiri indirim uygulayan mahkeme cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü. "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten" Ayna'nın beraatine karar veren mahkeme, diğer konuşma ve eylemler için "kovuşturmanın ertelenmesine" karar verdi.