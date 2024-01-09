Eski Bilecik Belediye Başkanı Kayhan Güven hayatını kaybetti

Bilecik'te 2002 ve 2004 yılları arasında belediye başkanlığı görevi yürüten Kayhan Güven, hayatını kaybetti.

Eski Bilecik Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Kayhan Güven hayatını kaybetti.

Kayhan Güven’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şerifpaşa Camii’nden kaldırılarak şehir mezarlığına defnedilecek.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "2002-2004 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı yapan ve şehrimizin en eski diş hekimlerinden olan Kayhan Güven’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Diş Hekimi Kayhan Güven, 1999 yılında Bilecik Belediye Başkanı seçilen Yaşar Tüzün’ün milletvekili seçilmesinin ardından 2002 yılında Bilecik Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.