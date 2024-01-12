Eski Buca Cezaevi arazisi planları askıya çıkarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, eski Buca Cezaevi arazisinin yeşil alan olması için hazırladığı planları askıya çıkarıldı.

BİRGÜN EGE

İzmir’de eski Buca Cezaevi arazisinin yeşil alan olması için mücadele sonuç verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, arazinin yeşil yeşil alan olması için hazırladığı planları askıya çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul edilen ve Buca Cezaevi arazisinin yeşil alan olarak belirleyen imar planı askıya çıktı. Başta Başkanımız Tunç Soyer olmak üzere bu aşamaya gelinmesini sağlayan herkese teşekkürler. Mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Buca Cezaevi 30 Ekim İzmir Depremi’nin ardından tahliye edilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkıldı.

Arazi, Bakanlık tarafından rezerv alanı ilan edilerek yeni imar planı hazırlandı. Bakanlığın kararına, Kasım 2022 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP’li meclis üyeleri, itiraz ederek dava açtı. Açılan dava sonrası İzmir 4. İdare Mahkemesi, Kasım 2023 tarihinde planları iptal etti.