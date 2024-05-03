Eski CHP Trabzon İl Başkanı Hazarıoğlu hayatını kaybetti
Eski CHP Trabzon İl Başkanı Cafer Hazarıoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaynak: ANKA
CHP Trabzon eski İl Başkanı Cafer Hazarıoğlu hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Halk Partisi eski İl Başkanı Cafer Hazarıoğlu, bir süredir Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsünde tadevi görüyordu.
Hazıroğlu, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Hazarıoğlu'nun cenaze namazı yarın (Cumartesi) öğle saatinde İskenderpaşa Camiinde kılınacak.