Eski DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk anıldı: Mücadelesi ışık tutuyor

Eski DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, ölümünün 32’nci yılında İstanbul’daki Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Törene katılan DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan, "Baştürk’ün yolundayız. O mücadele ve direnişiyle bize ışık tutuyor" dedi.

Emek Servisi

Eski Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı ve Genel-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Abdullah Baştürk, ölümünün 32’nci yılında İstanbul’daki Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Törene, Baştürk'ün ailesi ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İŞ Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan, Genel Sekreter Adnan Serdaroğlu, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar katıldı.

Anmada konuşan Adnan Serdaroğlu, “Sevgili başkanımızı bir kez daha anmaya geldik. DİSK olarak tarihimizle hem onu duyuyoruz. Geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olmaz. Biliyoruz ki bize iyi bir tarih bıraktılar. Biz bugün onlardan ne öğrendiysek onu yapmaya çalışıyoruz. DİSK Yönetim Kurulu bugün işçilerin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymaya çalışıyor. Geçmişimizden bunları öğrendik geleceğimize de bunları öğretmeye çalışıyoruz” dedi. Ardından 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise “Onurlu bir değerler bütünüyle yolumuza devam ediyoruz. Baştürk’ün yaşam öyküsü, aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının da mücadelesinin öyküsü. En zor dönemlerde DİSK’in bayrağını dimdik tutan bu değerler gerçekten çok önemli. Tüm dünyada savaşlar, eşitsizlikler, adaletsizlikler büyüdü. Bütün dünyada sistem ayakta kalabilmek için daha baskıcı rejimlere başvurmak zorunda kalıyor. Aynı zamanda tüm dünyada emek açısından aydınlık bir mücadele süreci yürüyor. Bu ağır tablo karşısında tek bir nefesimizi bile sakınmıyoruz. Hep birlikte ‘Gelirde, vergide, ülkede adalet ve insanca yaşayacak bir ücret’ diyoruz” diye konuştu.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan da şunları ifade etti: “Baştürk’ün yolundayız. O mücadele ve direnişiyle bize ışık tutuyor. Bir müddet önce İBB’de 40 yıl sonra ilk defa toplu sözleşme imzaladık. Abdullah Baştürk’ün masadaki toplu iş sözleşmesi taslağını tamamlamış olduk. Baştürk o zamanki adıyla İstanbul Belediyesi’nde mücadelesine başlamıştı. Baştürk’ün izinde olan bizler de onun yolunu takip ediyoruz. Baştürk sendikamızı çok zor dönemlerden 12 Eylül’e kadar getirdi, 12 Eylül karanlığında direndi.”