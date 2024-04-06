Eski Ensar Vakfı yöneticisi dekan oldu

Çocuklara yönelik cinsel istismar ile gündeme gelen Ensar Vakfı'nın eski yöneticilerinden Osman Raşit Işık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na atandı.

Karaman’da 45 çocuğun cinsel istismara maruz bırakılması skandalı ile gündeme gelen Ensar Vakfı’nın eski Muğla Şube Başkanı Osman Raşit Işık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na atandı.

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Işık'ın dekanlığa atanmasına tepki göstererek, "AKP’nin bilimsellikten ve demokratiklikten uzak. Akademik yetkinliğe ve liyakate değil, gerici dernek ve vakıfların isteklerine göre yaptığı atamalar, üniversitelerde yandaş kadrolaşma sonucunu doğurdu" dedi.

Özbay şöyle devam etti: "Bugün ülkenin en köklü üniversiteleri, başlarında bir tane bile kabul görmüş makale kaleme almamış parti komiserleri tarafından yönetiliyor. Akademik üretim geçmişi yetersiz olan isimlerin tepeden inme şekilde dekan/rektör olarak atanmalarına her geçen gün yenileri ekleniyor.”

Öğretmen yetiştirme alanında uzmanlığı olmayan Osman Raşit Işık’ın, cemaatle bağlantısı nedeniyle öğretmen yetiştiren bir kurumun başına dekan olarak atanmasını "kabul edilemez” olarak niteleyen Özbay, "Üniversitenin akademik saygınlığına ve öğrenci güvenliğine gölge düşürüyor" ifadelerini kullandı.