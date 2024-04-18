Eski Ensar Vakfı yöneticisinin üniversiteye atanmasına SOL Parti’den tepki

SOL Parti Muğla İl Örgütü, eski Ensar Vakfı Muğla Şube Başkanı Osman Raşit Işık’ın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne dekan olarak atanmasına tepki gösterdi. SOL Parti İl Başkanı Kargın, "AKP İktidarının uyguladığı, liyakatten uzak atamaları ve Üniversitelerin dini cemaat, tarikat ve vakıfların arka bahçesine dönüşmesine geçit vermeyeceğiz" dedi.

BİRGÜN EGE

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na, eski Ensar Vakfı Muğla Şube Başkanı Osman Raşit Akın’ın atanmasına SOL Parti Muğla İl Başkanı Zekeriya Kargın tepki gösterdi.

Kargın, "AKP İktidarının uyguladığı, liyakatten uzak atamaları ve Üniversitelerin dini cemaat, tarikat ve vakıfların arka bahçesine dönüşmesine geçit vermeyeceğiz. Bu iktidar döneminde üniversiteler akıl ve bilimden uzaklaştırılarak, orta çağ dogmatizmine döndürülmek isteniyor. Ülkede ki tüm üniversitelerde yaşanan bu nepotizmin bir örneği de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığına, Eğitimci Ehliyeti olmayan birisi olarak Muğla Ensar Vakfı Eski şube başkanı Prof. Dr. Osman Raşit Işık’ın Üniversite Rektörlüğü tarafından atanmasıdır" dedi.

Fotoğraf: SOL Parti Muğla İl Başkanı Zekeriya Kargın

Kargın, SOL Parti’nin neo liberal eğitim politikalarının yarattığı tahribatın üzerine eklenen, "Dindar Nesil Yetiştirme" iddiası ile yapılan müdahalelere karşı, eğitimin tüm bileşenlerinin katılımıyla kamucu, bilimsel, demokratik ve laik bir temelde yeniden yapılanmasını savunduğunu ifade etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde yapılan liyakatten uzak tüm atamaların ve kadrolaşmaların karşısında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kargın, "Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini, Üniversitelerin dogmayı reddeden, bilimi, sanatı ve felsefeyi temel alan ve düşünce özgürlüğünü önceleyen kurumlar olmasını istiyoruz" diye konuştu.