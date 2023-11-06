Eski FARC üyeleri, barış görüşmelerini askıya aldı

Devlet ile 3 aylık ateşkes anlaşması yapan eski FARC mensupları, taahhütlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle ateşkesin askıya alındığını duyurdu.

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri, 16 Ekim'de ikili ateşkes için anlaşmaya vardığı hükümetle barış görüşmelerini askıya aldığını duyurdu.

Ulusal basında çıkan habere göre, FARC'ın çatı örgütü olarak bilinen Estado Mayor Central (EMC), açıklamasında devletin taahhütlerine uymadığı gerekçe gösterilerek barış görüşmelerinin şimdilik askıya alındığı bildirildi.

Devlet ile varılan 3 aylık ikili ateşkes anlaşmasına sadık kalınacağı vurgulanan açıklamada, "Bugünden itibaren masa üzerinde anlaşmaya varılan konular askıya alındı. Barış komisyonumuzla iç istişare sürecine başlayacağız ve ulusal hükümetten de aynısını yapmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 16 Ekim'de varılan anlaşmalara devletin tam olarak uymadığı kaydedilerek, "Anlaşmalar kapsamında taraflar, toplumun günlük yaşamını kolaylaştıracak ve onların barış ve huzur içinde yaşamalarına imkan sağlayacaktı. Örgütümüz, bu taahhütleri yerine getirdi ancak devlet bunu yerine getirmedi." denildi.

Devlet ile anlaşmaya varılan protokole dikkati çekilen açıklamada, hükümetin tam barış politikası hedefine uygun olarak EMC'nin belirtilen tarih ve saatte masaya yeniden oturmak için hazır olacağı belirtildi.

Kolombiya'da hükümet, EMC ile 3 aylık ateşkes anlaşması imzalamıştı

Taraflar arasındaki ateşkes anlaşması, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında imzalanmıştı.

Ateşkes anlaşmasının 15 Ocak 2024'e kadar süreceği duyurulmuştu.