Eski Fenerbahçeli oyuncuya eski futbolcudan makaslı saldırı

Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızı Nemanja Bjelica, Kızılyıldız’ın eski futbolcusu Nikola Petkovic tarafından saldırıya uğradı.

Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Nemanja Bjelica, Kızılyıldız’ın eski futbolcusu Nikola Petkovic tarafından saldırı girişimine uğradı. Sırp oyuncu çocuklarının önünde öldürülmekle tehdit edildi.

Nemanja Bjelica çocuklarıyla birlikte Belgrad’da bir oyun alanındayken Petkovic, Sırp oyuncunun yanına gitti. Petkovic, Bjelica’ya tehdit ve hakaretlerde bulundu. İddialara göre Petkovic elindeki makasla Bjelica’yı otoparka gelmesi için çağırdı ve öldürmekle tehdit etti.

Kızılyıldız ve Alman ekibi Eintracht Frankfurt gibi diğer Avrupa kulüplerinde forma giyen Nikola Petkovic olayın ardından tutuklandı.

2013 ve 2015 arası Fenerbahçe forması giydikten sonra NBA’e giden ve 2021-22 sezonunda Golden State Warriors ile NBA şampiyonluğu yaşayan Bjelica, 2022 yazında tekrar Fenerbahçe’ye geri dönmüş fakat sakatlıkları sebebiyle çok fazla forma giyemeden Kızılyıldız’a transfer olmuştu.



