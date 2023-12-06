Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi darp edildi: Saldırganlar gözaltına alındı

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte ilerledikleri sırada darp edildi. Saldırıda kolu çıkan Oktay Derelioğlu ameliyata alındı. Saldırganların da gözaltına alındığı belirtildi.

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte ilerledikleri sırada bir grup magandanın saldırısına uğradı.

Sabah'ta yer alan habere göre olay, 5 Aralık günü saat 16.30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı.

İsimlerinin Zekai K., ve Nurettin K., olduğu belirlenen saldırganlar, ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı.

Oktay ve Başak Derelioğlu çifti yatıştırmaya çalışsa da saldırganlar, çifti darp etmeye devam etti.

Aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Oktay Derelioğlu'nu kurtarmaya çalışan Başak Derelioğlu çevreden geçen vatandaşlardan yardım istedi.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine iki maganda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri ünlü futbolcuyu hastaneye kaldırdı.

DERELİOĞLU AMELİYATA ALINDI

İlk yapılan müdahalede futbolcunun kolunun yerinden çıktığı ve çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.

Oktay Derelioğlu hastanede ameliyata alınırken, Başak Derelioğlu ise aldığı darp raporu sonrası karakolda ifade verdi.