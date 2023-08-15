Eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti

Hatay’ın Arsuz ilçesinde eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk, 78 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk, 78 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Spora uzun yıllar hizmet etmiş 78 yaşındaki Sakıp Özberk, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda futbol oynamıştı.

Özberk, futbolculuk kariyerinin ardından; Bursaspor, Adana Demirspor, Gaziantepspor, Samsunspor ve Diyarbakırspor gibi büyük takımlarda görev yapmıştı. Özberk, bugün akşam saatlerinde Arsuz ilçesinde denizde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özberk’in cansız bedeni olay yerinde yapılan çalışmaların ardından morga kaldırıldı.