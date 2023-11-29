Eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası

Yerine kayyum atandığı dosyadan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay’ca bozulan Selçuk Mızraklı’ya mahkeme yine aynı cezayı verdi.

Güncel 29.11.2023 19:55 Giriş: 29.11.2023 19:55

Güncelleme: 29.11.2023 19:59 Kaynak: AA

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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş başkanlığı görevi yürüttüğü sırada Demokratik Toplum Kongresi (DTK) organlarında yer aldığı iddia edilerek görevden alınan, daha sonra Hicran Berna Ayverdi adlı kişinin ifadeleriyle tutuklanarak hakkında yeni bir iddianame düzenlenen Selçuk Mızraklı’nın yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği 9 yıl 4 ay hapis cezası eksik inceleme nedeniyle bozulmasıyla yeniden görülmeye başlanan davada, açık tanık Ümit Akbıyık’ın ifadeleriyle oluşturulan yeni iddianamenin eklendiği davanın görülen duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, Mızraklı’ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla bozma kararı öncesi verdiği 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasını yine vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi. İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınan Mızraklı'ya verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının Yargıtay 3. Ceza Dairesince usulden bozulmasının ardından 15 Mart'ta yeniden yargılanmasına başlanmıştı.