Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı

HDP eski milletvekili Hüda Kaya, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Avukatı Zilan Levent, Kaya'nın Kobanê soruşturması kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Kaya, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Ankara sulh ceza hakimliğince, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden yapılan sorgunun ardından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında HDP önceki dönem İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Kaya, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Ankara sulh ceza hakimliğince, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden yapılan sorgunun ardından tutuklandı.

Kaya hakkında “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamak ve görevi yaptırmamak için direnme” suçlamalarıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.

HÜDA KAYA'NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Gözaltı işleminin ardından açıklama yapan Hüda Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, eski vekilin ifade verme çabasına rağmen hakkında ‘kaçaklık’ kararı alındığını belirtti.

Avukat Leventoğlu’nun, Hüda Kaya’nın resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklaması şöyle:

Hüda Kaya, haksız, hukuksuz ve keyfi bir şekilde gözaltına alınmıştır. @zilanleventoglu pic.twitter.com/S5jch1AY0X — Hüda Kaya (@HudaKaya777) November 1, 2023

Hüda Kaya, yurtdışında bir programa katılmak için bulunduğu İstanbul Havalimanı'nda haksız ve keyfi bir şekilde gözaltına alınmıştır. Aylardır ulaşılabilir olmasına ve ikametinde olmasına rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçaklık karar verilmiştir.

Hüda Kaya hakkında 27 Eylül'de hukuksuz bir şekilde kaçak kararı alınması akabinde, tarafımızca bu karara itiraz edilmiş, kaçak olmadığı, ikametinde ulaşılabilir olduğu, telefonlarının açık olduğu, her zaman ifadeye hazır olduğu hem sözlü hem yazılı olarak defalarca belirtilmiş olmasına ve yakın tarihlerde İstanbul Cumhuriyet savcılığına gidip ifade vermiş olmasına rağmen, yine kendisinin savcılık kalemi ile görüşüp gerekirse Ankara'ya gelebileceğini, ifade için hazır olduğunu kaçaklık kararının kaldırılması gerektiğini söylemesine rağmen kaçaklık kararı kaldırılmamış, Hüda Kaya'nın ifade vermek istemesi keyfi şekilde engellenmiştir.

Sonuç olarak bugün müvekkilimiz Sayın Hüda Kaya saatlerdir havalimanında olmasına, pasaport işlemlerinin sorunsuzca gerçekleşmesine rağmen uçağın kalkmasına 10 dakika kala yine tamamen keyfi bir şekilde çıkışınız mümkün değil denilerek gözaltına alınmıştır.

Bu tamamen haksız, keyfi ve hukuksuz süreci kamuoyunun takdirine bırakıyoruz...

"HÜDA KAYA KOBANE DOSYASINDAN DOLAYI ALINDI"

Artı Gerçek'e konuşan Kaya'nın avukatı Zilan Leventoğlu, gözaltı kararının Kobanê Davası dosyasından verildiğini açıkladı.

Levent şöyle konuştu:

"Hüda Kaya Kobanê soruşturmasından dolayı alındı. Yakalama kararı o dosyada verildi. Daha önce ulaşılabilir olmasına rağmen kaçaklık kararı verilmişti. Biz de hem yazılı hem sözlü olarak defalarca kez kaçaklık kararına itiraz ettik. ‘Kendisi buradadır’ dedik. Hatta adresini dahi söyledik. Her defasında savcı zaten asla bizimle muhatap olmadı. Kalem de bizi ‘sacı değerlendirecekmiş’ diyerek geçiştirdi. Hüda Hanım da 2-3 kez, ‘ifade vermek istiyorum, gerekirse Ankara’ya da ifade vermeye gelirim. Yakında yurtdışı seyahatim olacak, ifade verip gitmek istiyorum’ dedi.

'UÇAĞA 10 DAKİKA KALA HUKUKSUZCA GÖZALTINA ALINDI'

Hüda hanımın yurtdışına gideceği de biliniyordu. Geçen haftalarda İstanbul Savcılığı’na ifade vermeye gitmişti. Ulaşılabilir olduğu, Türkiye’de olduğu biliniyordu. Havalimanına da 4 saat öncesinden gidip herhangi bir ifade alma işlemine karşı. Uçağa 10 dakika kala, pasaport işlemleri sorunsuz gerçekleşti. Uçağa 10 dakika kala hukuksuzca gözaltına alındı. Şu an havaalanı savcılığında tutuluyor. 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara rağmen dağılmama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' gibi bir iddia ortaya atıldı. Bu bilginin nereden alındığını anlayamadık ama dosya Kobanê dosyası.

Kaya'nın avukatı Zilan Leventoğlu, gözaltıyla ilgili sosyal medya hesabından da şu açıklamayı yapmıştı:

Hüda Kaya, yurtdışında bir programa katılmak için bulunduğu İstanbul Havalimanı'nda haksız ve keyfi bir şekilde gözaltına alınmıştır. Aylardır ulaşılabilir olmasına ve ikametinde olmasına rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçaklık karar verilmiştir.

'İFADE VERMESİ KEYFİ ŞEKİLDE ERTELENDİ'

Hüda Kaya hakkında 27 Eylül'de hukuksuz bir şekilde kaçak kararı alınması akabinde, tarafımızca bu karara itiraz edilmiş, kaçak olmadığı, ikametinde ulaşılabilir olduğu, telefonlarının açık olduğu, her zaman ifadeye hazır olduğu hem sözlü hem yazılı olarak defalarca belirtilmiş olmasına ve yakın tarihlerde İstanbul Cumhuriyet savcılığına gidip ifade vermiş olmasına rağmen, yine kendisinin savcılık kalemi ile görüşüp gerekirse Ankara'ya gelebileceğini, ifade için hazır olduğunu kaçaklık kararının kaldırılması gerektiğini söylemesine rağmen kaçaklık kararı kaldırılmamış, Hüda Kaya'nın ifade vermek istemesi keyfi şekilde engellenmiştir.

Sonuç olarak bugün müvekkilimiz Sayın Hüda Kaya saatlerdir havalimanında olmasına, pasaport işlemlerinin sorunsuzca gerçekleşmesine rağmen uçağın kalkmasına 10 dakika kala yine tamamen keyfi bir şekilde çıkışınız mümkün değil denilerek gözaltına alınmıştır.

Bu tamamen haksız, keyfi ve hukuksuz süreci kamuoyunun takdirine bırakıyoruz...