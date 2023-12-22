Eski HSK üyesinin şikâyetçi olduğu davada gazeteci gazeteci Suat Toktaş beraat etti

Halk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın görevinden istifa eden HSK üyesi Hamit Kocabey’in şikâyeti üzerine, “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada Toktaş’ın beraatine karar verildi.

Halk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla istifa ettiği iddia edilen eski Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hamit Kocabey ile avukat oğlu Nizameddin Kocabey’e ilişkin haberleri nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava karar bağlandı.

MLSA'dan Hayri Demir'in aktardığına göre, davanın 7’nci duruşması bugün görüldü. Toktaş’ın katılmadığı duruşmada avukatı Buse Dağdeveren ve katılan vekili Nizameddin Kocabey hazır bulundu.

İddia makamı, önceki celsede sunduğu beraat talepli mütalaasını yeniledi. Katılan taraf ise ‘bekletici mesele’ talep etti.

Mütalaaya ilişkin beyanda bulunan Kocabey, dosyanın Pehlivan yönünden tefrik edilerek Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde aynı gerekçeyle açılan dava ile birleştirildiğini anımsattı. Kocabey, Toktaş’ın Genel Yayın Yönetmenliği görevi nedeniyle kanun gereği sorumlu olması nedeniyle yargılanıyor olsa da Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosya nedeniyle “bekletici mesele” olarak kabul edilmesini talep etti.

Toktaş’ın avukatı Dağdeviren de Toktaş’ın görevi nedeniyle kanun gereği sorumluluğunun doğmuş olması nedeniyle yargılandığına işaret ederek, “Öte yandan yayına müdahale edebileceğine dair dosya kapsamında bir delil bulunmamaktadır. Bu nedenle bekletici mesele talebinin reddedilmesi ve beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Katılan tarafında “bekletici mesele” talebini reddeden mahkeme, ara vermeden kararını açıkladı. Toktaş’a atılı suçlamanın “maddi unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle beraatine karar verildi.