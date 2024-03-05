Eski kaymakamdan okullarda seçim propagandası

Cumhur İttifakı Karaburun Belediye Başkan adayı Eyüp Kaykaç, aday olmak için kaymakamlık görevinden istifa etti ancak okullarda seçim propagandası yapmaya devam ediyor. Öğrenci velileri ise Kaykaç’ın yaptıklarına tepkili.

Berkay SAĞOL

31 Mart yerel seçimlerinde 1 Ocak 2024 ile 30 Mart 2024 tarihleri arasında; kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde sözlü propaganda yapılması yasak olmasına rağmen AKP’liler bu yasaklara uymuyor. İzmir’in Karaburun ilçesinde 1,5 yıl kaymakamlık görevini üstelenen Cumhur İttifakı’nın Karaburun Belediye Başkan adayı Eyüp Kaykaç, ilçedeki okullarda seçim propagandası yaptı.

Kaykaç’ın, sosyal medya paylaşımlarına da yansıyan okul ziyaretlerinde, sınıf kapılarında çocuklara selam verdiği, top imzaladığı, “En iyi başkan Eyüp Kaykaç” şeklinde el yazısıyla öğrencilere ‘yazdırılan’ kâğıtlarla görüldü. İzmir Karaburun’daki okullarda gezen Cumhur İttifakı İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç’ın, ana sınıf düzeyinden daha üst kademelere öğrencilerle ve öğretmenlerle birebir görüştüğü de görülüyor. Öte yandan Kaykaç’ın öğrencilere parti logosunun olduğu kartlar dağıttığı da iddia edildi.

"İMZALAR DAĞITILIYOR"

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Karaburun Temsilcisi Derya Güreşçi, “Karaburun eski kaymakamı Eyüp Kaykaç şu anda AKP Belediye Başkan adayı olarak okullarda öğrencilerimize siyasi söylemlerini yapıyor öğrencilerimize imzalar dağıtıyor. ‘En iyi başkan Eyüp Kaykaç’ şeklinde yazılar ve sloganlar eşliğinde çocuklarımız üzerinden siyaset yapıyor tüm bunlar yetmezmiş gibi üstünde parti logosunun olduğu sözde eğitim kart adı altında kartlar dağıtmaktan imtina etmiyor” dedi.

Veli-Der İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necati Kalafat da olaya tepki göstererek, “Öğretmenleri ve bazen öğrencileri derslerden çıkararak kendi tanıtımlarını yaptığı ve iktidarın ve eski Kaymakamlığının gücünü kullanarak daha seçimlerde oy kullanma yaşı bile olmayan öğrencilerle yasalarla siyaset yapması engellenen öğretmenlerle hem de ders saatlerinde çalışma yapması kabul edilemez bir durumdur. Okullarda iç barışı bozacak bu tür uygulamalar belki birilerini seçimi kazandırabilir ama bilinmeli ki okullarda ki huzur bozulursa 10 yıllar boyunca sürecek kavgalar doğar ve Karaburunlu velilerin son isteği budur. Demokrasinin önemli bir göstergesi olan seçimler ve dolayısıyla iddiaların halkla buluşması meselesi değildir karşı çıktığımız. İktidarın olanakları kullanılarak çocukların bu tiyatroya alet edilmesi meselesidir. Başta Karaburun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karaburun Kaymakamlığını sonra İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Valiliğini dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz” diye konuştu.