Eski Manisa Belediye Başkanı MHP'li Ergün, kuruyemişe 1 haftada 1 milyon lira vermiş

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Ferdi Zeyrek, 26-29 Mart 2024 tarihlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 416 milyon 587 bin TL ödeme yapıldığını açıkladı. Zeyrek'in açıklamasında dikkat çeken ayrıntı ise 1 milyon TL'lik kuruyemiş faturası oldu.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde birçok büyükşehir belediyesini, il ve ilçe belediyelerini kaybeden AKP ve MHP’nin önceki başkanlarının yaptığı harcamalarla ilgili tartışmalar sürerken bunlara bir yenisi de Manisa'da eklendi.

Seçimlerde MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün karşısında yüzde 57 oy ile başkan seçilen CHP’li Ferdi Zeyrek, Manisa'nın Nabzı'nda katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

26-29 Mart 2024 tarihlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 416 milyon 587 bin TL ödeme yapıldığını söyleyen Zeyrek, "Kuruyemiş faturası 1 milyon TL, bayrak 1 milyon 300 bin TL gibi ve bunların hepsinin takipçisi olacağım. Halkımın parasını kimse yiyemez, yedirtmem de bunu. Gerekirse dimdik karşılarına her zaman duracağımı bilirler. O paranın savunucu olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçimleri kazanan rakibi Ferdi Zeyrek'in ancak yarısı kadar yüzde 29.78 oy alabilmişti.