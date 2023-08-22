Eski MHP İlçe Başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

MHP MYK Üyesi Sezer Yozgat, eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'ın silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi. Öte yandan tartışmanın park kavgası nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'ın silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gelişmeyi duyuran MHP MYK Üyesi Sezer Yozgat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlçe Yönetiminde görev yapmış olduğum MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanımız Köksal Kaçmaz Ağabeyimin bugün uğradığı kahpe bir saldırı sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüye öğrenmiş bulunmaktayım" dedi.

Yozgat, "Kıymetli Ağabeyime Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

İlçe Yönetiminde görev yapmış olduğum MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanımız Köksal Kaçmaz Ağabeyimin bugün uğradığı kahpe bir saldırı sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüye öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli Ağabeyime Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/9eGBzb12Ti — Sezer Yozgat (@SezerYozgat) August 22, 2023

DHA'da yer alan habere göre olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, işlettiği kafenin önüne araç çekilmesi üzerine duruma tepki gösterdi. Kaçmaz, aracın kafenin önünden çekilmesini istedi. Araç sahibi aracını çekti ardından kafenin önüne gelerek Kaçmaz ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri de olaya müdahil oldu. Araç sahibi daha sonra 3 arkadaşıyla birlikte olay yerine gelerek kafeye doğru silahla defalarca ateş etti.

Kaçmaz’ın yanı sıra olay yerinde bulunan Yunus Kaya isimli bir kişiye de kurşun isabet etti. Saldırganlar olayın ardından hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaçmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Yunus Kaya ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmada 3 şüpheliyi yakalarken, kaçan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Açılan ateş sonucu park halinde bulunan bir araca da kurşun isabet ettiği öğrenildi.