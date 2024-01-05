Eski milletvekili dava açtı: “Jandarma Genel Komutanı ile ailesinin mal varlığı araştırılsın”

Eski milletvekili Tevfik Diker, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’e açtığı davada, "Çetin ile eşi ve çocuklarının mal varlıklarıyla hesap hareketlerinin tespit edilmesini” talep etti.

İsmail ARI

Eski milletvekili ve emekli yarbay Tevfik Diker, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’e dava açtı.

Diker, Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dava dilekçesinde, “Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile eşi ve çocuklarının mal varlıklarıyla hesap hareketlerinin tespit edilmesini” istedi.

Diker’in dilekçesinde Arif Çetin’e yönelik şu ifadeler yer aldı:

“Sorumlulukları bu kadar geniş ve ağır olan bir görevliden beklenebilecek bir özen vardır ancak ortada o derece vahim iddialar dolanmaktadır ki, hem ordunun hem devletin hem milletin nezdinde bu kurumun başındaki şahsın temize çıkması önem arz eder olmuştur.

Zaten davalık olduğumuz bu kişi hakkında; öncelikle mal varlığının tespiti; sonrasında eşinin, çocuklarının ve birinci derece yakınlarının malvarlığının tespiti; banka hesaplarının hareketliliği nasıldır bunun tespit edilmesi… Kamuoyu nezdinde alınan duyumlar doğru mudur? Bunların da hukuken tespiti gerekmektedir. Tüm bunlara ilaveten, bulunduğu makamı Türk milletinin onuru ve şerefine uygun bir biçimde kullanmadığından cihetle, milletin jandarma ile olan gönül bağını incitecek hareketlerde bulunduğu yapılacak incelemelerde ortaya çıkacaktır.”

Ayrıca eski milletvekili Diker, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in 5 bin TL manevi tazminata mahkum edilmesini de talep etti.