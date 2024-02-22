Eski milletvekillerinin yargılandığı dava ertelendi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve 7 milletvekilinin yargılandığı dava ertelendi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, eski HDP Grup Başkan Vekilleri İdris Baluken ve Çağlar Demirel ile milletvekilleri Altan Tan, Ahmet Yıldırım, Ertuğrul Kürkçü, Mehmet Ali Aslan ve Saadet Becerikli’nin Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı döneminde 12 Kasım 2015’te yaptığı açıklama nedeniyle haklarında açılan davanın 7’nci duruşması görüldü.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, “Görevi yaptırmamak için direnmek”, “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” iddialarıyla açılan dava Silvan Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Siyasetçilerin katılmadığı duruşmada avukatlar da mazeret bildirdi. Avukatlar ve siyasetçilerin katılmadığı duruşma 9 Mayıs tarihine ertelendi.