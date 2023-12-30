Eski milli boksör Cem Kılıç, ölü bulundu

29 yaşındaki eski milli boksör Cem Kılıç hayatını kaybetti. ‘Aşırı doz’ nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklanan Kılıç'ın ölümü Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç tarafından doğrulandı.

29 yaşındaki süper orta sıklet boksör adayı Cem Kılıç, ölü bulundu.

Almanya'da doğan ve kariyerini ilerletmek için genç yaşta ABD'nin Los Angeles kentine taşınan Kılıç, son yıllarda madde bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Boxing Scene'in aktardığına göre, aşırı doz nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan Kılıç'ın ölümü Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç tarafından da teyit edildi.

Gözgeç, “Eski milli boksörlerimizden birinin ölüm haberini öğrenmiş bulunuyoruz. Kederli yakınlarına sabır diliyoruz. Huzur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

Kılıç, 2014'te ilk profesyonel maçına çıktıktan sonra 18 kez ringe çıkmış ve sadece bir kez, Ocak 2020'de Amerikalı Steven Nelson'a kaybetmişti.

Kılıç, 11'i nakavt olmak üzere 17 kez ringden galibiyetle ayrılan taraf oldu. Kılıç Son dövüşünü Ağustos 2022'de Marco Delgado'ya karşı kazandı.