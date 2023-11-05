Eski Pakistan Başbakanı'ndan, İsrailli Bakan'ın "nükleer bomba" tehdidine tepki

Eski Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğuna yönelik tehdidini şiddetli şekilde kınayarak, "Nükleer güce erişimi olan bu aşırılık yanlısı zihniyet, küresel barış için büyük bir tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Eski Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğuna yönelik tehdidini şiddetli şekilde kınayarak, "Nükleer güce erişimi olan bu aşırılık yanlısı zihniyet, küresel barış için büyük bir tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Eski Başbakan Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK), "Siyonist devletin" nükleer tesislerini derhal kontrol etmesi gerektiğini belirterek, dünyadan bu aşırılığa ve nükleer çılgınlığa kararlı şekilde cevap vermesini talep etti.

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu'nun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğuna yönelik tehdidini şiddetli şekilde kınayan Şerif, "Nükleer güce erişimi olan bu aşırılık yanlısı zihniyet, küresel barış için büyük bir tehdit oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şerif, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ve uluslararası toplumun, masum Filistinlilerin katledilmesine ve İsrail'in küresel felaket planına sessiz kalamayacağını vurgulayarak, İslam ülkelerinin bu tehlikeye karşı birlikte diplomatik çaba göstermesinin önemine işaret etti.