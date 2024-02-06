Eski Şili Devlet Başkanı Pinera helikopter kazasında öldü

Şili’nin eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Şili’nin Ranco eyaletinde yer alan Lago Ranco kasabasında meydana gelen helikopter kazasında Şili’nin eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera, hayatını kaybetti.

Şili basının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, helikopterde 74 yaşındaki Pinera dahil 4 kişinin bulunduğu ve 3 kişinin kazadan yaralı olarak kurtarıldığı ifade edildi. Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmiyor.

PİNERA KİMDİR?

Milyarder ve sağcı siyasetçilerden biri olan Pinera, 2010-2014 ve 2018-2022 yılları arasında iki dönem devlet başkanı olarak görev yaptı.Pinera, darbeci Augusto Pinochet'nin 1998'de Londra'da tutuklanmasına ve gözaltına alınmasına, bunun Şili'nin egemenliğine ve onuruna bir saldırı olduğunu öne sürerek karşı çıktı.