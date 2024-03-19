Eskişehir anketi: Fark 2 puandan az

ASAL Araştırma'nın Eskişehir anketinde CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce 42.5 puan ile ilk sırada yer aldı. İYİ Parti'den AKP'ye geçen Nebi Hatipoğlu ise 40.6 puan ile ikinci sırada oldu. CHP ile AKP arasında 1.9 puan fark olduğu görüldü.

Güncel 19.03.2024 10:21 Giriş: 19.03.2024 10:21

Güncelleme: 19.03.2024 10:31 Kaynak: Haber Merkezi

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