Eskişehir'de 6 yaşındaki çocuğun ölümü: Mahkemeden yeniden inceleme kararı

Eskişehir'de 6 yaşındaki Nur Elif T'nin ölümüyle ilgili tutuklanan babaannesi, halası ve amcasının yargılandığı davada, mahkeme heyeti, olayın yaşandığı evde yeniden detaylı inceleme yapılmasına karar verdi.

Eskişehir'de 6 yaşındaki Nur Elif T'nin ölümüyle mahkeme olay yerinin yeniden incelenmesini talep etti.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, sanıklardan amca Sezer T. ve hala Deniz T. ile taraf avukatları katıldı. Babaanne Cihangül K. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmasını yaptı.

Sezer T. savunmasında, suçsuz olduğunu iddia ederek, "Yeğenlerim her verdikleri ifadelerde farklı şeyler söylemişler. Hiçbiri birbirini tutmuyor. Benim bu olayla ilgim yok" dedi.

Cihangül K. de hakkındaki suçlamayı reddederek, "Çocuklara ben bakmıyordum, olayın benimle bir alakası yok. Eski eşime nafaka davası açtığım için bana iftira atıyor" diye konuştu.

Deniz T. ise çocuklara eziyet ettiği iddiasının doğru olmadığını savunarak, "Ben suçsuzum, uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Çocuğun yaşamını yitirdiği Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki halası Deniz T'ye ait ev ile çevresinin yeniden detaylı şekilde incelenmesine ve sanıkların tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Mart'a erteledi.

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Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı'nda iki ağabeyi ile yaşayan Nur Elif T, 14 Aralık 2022'de rahatsızlanmasının ardından tedaviye alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ölmüş, bakımsız kaldığı iddia edilen kızın ölümüne ilişkin gözaltına alınan halası Deniz T, amcası Sezer T. ve babaannesi Cihangir K. tutuklanmıştı.

Babası Gökhan T. ile annesi Sibel T. cezaevinde tutuklu bulunan Nur Elif T'nin ağabeyleri Y.T. (10) ve M.T. (13) ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmıştı.

Sanıkların, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, korumaya alınan 2 kardeş için "çocuğa karşı eziyet" suçundan 16'şar yıla kadar hapsi isteniyor.