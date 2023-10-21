Eskişehir'de düğünde 'terör örgütü propagandası' iddiası: 23 gözaltı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı bir mahallede, ağustos ayında gerçekleştirilen düğünde 2 şarkıcı tarafından söylenen 4 şarkının PKK ve YPG'yi övücü nitelikte olduğu ve 21 kişinin buna katılarak propaganda yaptıkları iddia edilen toplamda 23 kişi gözaltına alındı.

Güncel 21.10.2023 13:50 Giriş: 21.10.2023 13:50

Güncelleme: 21.10.2023 13:55 Kaynak: AA

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Eskişehir'de bir düğünde PKK ve YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Kireç Mahallesi'nde ağustos ayında gerçekleştirilen düğünde PKK ve YPG propagandası yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Konuyla ilgili araştırma yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düğünde 2 şarkıcı tarafından söylenen 4 şarkının PKK ve YPG'yi övücü nitelikte olduğu ve 21 kişinin buna katılarak propaganda yaptıklarını belirledi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan 2'si şarkıcı 23 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı. Bu kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.