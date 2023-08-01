Eskişehir'de ekmeğe zam

Eskişehir’de bugünden itibaren uygulanmaya başlanan zam sonrası 200 gram ekmek 7 liradan satılmaya başlandı.

Seçim sonrası uygulanan vergi artışları ve akaryakıt zamlarıyla birlikte başlayan zam furyası devam ediyor.

Son günlerde buna bağlı olarak Türkiye’deki birçok ilde olduğu gibi Eskişehir’de de ekmeğin fiyatı arttı. Daha önce 5 liraya satılan 200 gram ekmek 7 liraya, 230 gram ekmek ise 8 liraya çıktı.

Ürün girdi maliyetlerinin ekmek satıcılarının giderlerini karşılamadığını ifade eden bazı fırıncılar ekmeğin fiyatının 10 lira olması gerektiğini söylüyor.

Ekmeğe yapılan zammın yetersiz olduğunu belirten fırıncı Mesut Hancı, un girdi fiyatlarındaki artış sebebiyle ekmeğin fiyatının yüksek olması gerektiğini vurgulayarak, “Aslında bize göre bu zam yetersiz. Un girdi fiyatlarına üç defa zam geldi. Bu son zamlardan sonra 400 liralık un 550 lira oldu. Asgari ücret arttı. Benzin, mazot, elektrik, doğalgaz arttı. İşçilerin sigortaları arttı. Bu maliyetler şu anda bizi karşılamıyor. Ekmek 10 lira olmalı bence. Vatandaş da haklı. Vatandaşa bir şey demiyorum. Ama işletmeci olarak biz de haklıyız” şeklinde konuştu.

Yurttaşlar ise ekmek fiyatındaki artışlardan şikayetçi.