Eskişehir'de öğrencilerden "Katil KYK” sloganları

Aydın'da Güzelhisar Öğrenci Yurdu’nda bir öğrencinin asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Eskişehir Öğrencileri Birliği Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’na yürüyüş düzenledi. Üniversite öğrencileri Birliği “Katil KYK” sloganları attı.



Aydın Güzelhisar KYK Yurdu’nda asansör halatlarının kopması sonucu düşen asansörde 22 yaşındaki Zeren Ertaş hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası tepki gösteren Eskişehir Öğrenci Birliği, Haller Gençlik Merkezi önünde toplanıp, Mükrime Hatun KYK Yurdu’na doğru yürüdüler. Yurtlarında temiz yemek ve insani koşullar isteyen gençler “Barınma ve hijyenik beslenme bizim en temel hakkımız. Onlarca arkadaşımızın hastaneye kaldırılmasına sessiz kalmayacağız!” diyerek KYK Yurtlarındaki zor yaşam koşullarına isyan etti.

Eskişehir Öğrenci Birliği, Mükrime Hatun KYK Yurdu önünde yaptığı basın açıklamasında “Bizlere geleceğe umutla bakmamızı ve hayal kurmamızı söyleyen ancak geleceğe dair yeşertmeye çalıştığımız tüm umutlarımızı tek tek elimizden alan, fahiş zamlarla temel gıdalara dahi ulaşmamızı güç bir hale getiren iktidar ve buna sessiz kalanlar neredeydi?” diyerek iktidara tepki gösterdi. 1 haftada Eskişehir’de art arda 2 sıra arkadaşlarının intihar ettiğini ardından Aydın KYK’ da ihmalden kaynaklı öğrenci ölümlerinin yaşandığını belirten gençler “Bu üzücü olaylar yaşanırken öğrencileri bu şekilde çaresiz hissettiren ve yoksulluğa mahkûm eden bu düzenden alacağımız bir gelecek var” dedi.

Geçtiğimiz hafta bir öğrencinin intihar ettiği Mükrime Hatun KYK Yurdu’na yürüyüş düzenleyen Eskişehir Öğrencileri Birliği “Bu düzende geleceğimiz yok. Yaşayacağız, yaşatacağız” ve “Katil KYK” pankartları taşıdı. Yurdun olduğu sokağın başında güvenlik güçleri tarafından ablukaya alınan öğrencilerin sokağa girmesine izin verilmedi.