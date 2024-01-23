Eskişehir'de şüpheli kadın ölümü: Evinde boynu kırılmış halde cansız bedeni bulundu

Eskişehir’de Safinaz Ayten, iddiaya göre evli olduğu erkek ve oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Yüz ve bileklerinde morluklar olduğu ve boynunun kırıldığı tespit edilen Ayten’in öldürüldüğü üzerinde duruluyor.

Kadın 23.01.2024 12:20 Giriş: 23.01.2024 12:20

Güncelleme: 23.01.2024 12:32 Kaynak: AA

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kadın, evinde boynu kırılmış halde ölü bulundu. İddiaya göre, Zafer Mahallesi Özen Sokağı'nda yaşayan Safinaz Ayten'in (72) evli olduğu erkek ve oğlu, dün akşam evlerine geldiklerinde kadının salonda hareketsiz yattığını gördü. Durumun ihbar edilmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Yüzünde ve bileklerinde morluklar bulunan, boynunun kırık olduğu tespit edilen kadının cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Ayten'in şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.