Eskişehir için aralıklı sağanak yağış uyarısı

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde aralıklı ve hafif sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülürken, iç kesimlerde aralıklı ve hafif sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

Rüzgarın ise kuzey ve batı yönünden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, kent merkezinde sıcaklıkların 20 derece civarında seyredeceği beklenirken, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ise hava sıcaklığı 24 derece olması tahmin ediliyor.



