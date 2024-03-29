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Eskişehir için toz taşınımı ve sis uyarısı

Eskişehir de toz taşınımı ve gece saatlerin yer yer sis bekleniyor.

Güncel
  • 29.03.2024 12:24
  • Giriş: 29.03.2024 12:24
  • Güncelleme: 29.03.2024 12:26
Kaynak: İHA
Eskişehir için toz taşınımı ve sis uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü hava raporuna göre, Eskişehir genelinin az bulutlu ve açık geçeceği, toz taşınımı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

 Eskişehir merkezi ve ilçelerinde hava sıcaklığının önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi, rüzgârın Güney ve batı yönlerden zamanla kuzey ve batı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

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